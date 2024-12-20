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В топ-3 дорогих спортивных компаний единоборств сразу два реслинг-промоушена — Variety

В топ-3 дорогих спортивных компаний единоборств сразу два реслинг-промоушена — Variety
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Авторитетное издание Variety сообщило, что после завершённой сделки между американским транснациональным конгломератом средств массовой информации и развлечений Warner Bros. Discovery и реслинг-промоушеном All Elite Wrestling (AEW), руководителем которого является владелец клуба английской Премьер-лиги «Фулхэма» Тони Хан, в топ-3 по стоимости спортивных компаний по единоборствам расположилось сразу два реслинг-промоушена.

Топ-3 самых дорогих спортивных компаний по единоборствам по версии Variety:

1. UFC ($ 11,3 млрд).
2. WWE ($ 6,8 млрд).
3. AEW ($ 2+ млрд).

AEW и Warner Bros. Discovery заключили сделку по телевизионным и стриминговым правам стоимостью в $ 185 млн в год, что повысило стоимость AEW до более чем $ 2 млрд.

All Elite Wrestling (AEW) — американский рестлинг-промоушен, базирующийся в Джексонвилле, Флорида. Основан в 2019 году. Считается вторым по величине рестлинг-промоушеном в США после WWE.
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