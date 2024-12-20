Россиянин Тимур Керефов победил иранца Мехраби на турнире в Нальчике

Российский боксёр Тимур Керефов (14-1, КО 7) в четверг, 19 декабря, встречался с представителем Ирана Саджадом Мехраби (5-4-2, КО 4) на турнире в Нальчике. Поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу россиянина единогласным решением судей. Бой Керефова и Мехраби был главным событием турнира.

Для Керефова этот поединок стал первым на территории Российской Федерации с конца 2019 года. С тех пор россиянин провёл пять успешных боёв в США и один раз боксировал в Аргентине, где провёл свой последний бой. Это было в июне 2023 года. Тогда Тимур раздельным решением судей проиграл Франциско Даниэлю Верону, потерпев своё первое поражение в карьере. Для Мехраби противостояние с Керефовым стало шестым в нынешнем году. В 2024-м иранец среди прочих встречался с россиянами Артышем Лопсаном и Никитой Зонем.

«Я отлично себя чувствую. Продышался 10 раундов, соперник был корявым, но держал удары. Я полтора года не выходил на ринг. Это мой первый бой. Готов к следующим поединкам и предложениям. У меня есть предложения и в России, и за границей», — сказал Керефов после боя.

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