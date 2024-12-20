Экс-боец UFC дал молодым атлетам совет, как спасти будущее после спорта

42-летний американский боец смешанных единоборств мексиканского происхождения и бывший участник ростера UFC Гилберт Мелендес дал совет всем молодым атлетам.

«Когда я ставил перед собой цели в начале своей карьеры, я не думал ни о чём, что будет после моих 35 лет. Я подумал: «Хорошо, я собираюсь драться, а потом просто закончу». Это было, когда я был совсем юн. Как будто мне было 20 лет. А мои цели закончились в 35. Я думаю, что молодым бойцам очень важно осознать, что да, ваша жизнь коротка с точки зрения профессиональных боёв, но вы должны смотреть дальше своей карьеры.

Вы должны смотреть на это так: «Хорошо, я участвую в этой драке, я вкладываю в неё 20 лет своей жизни. Я не хочу прекращать планировать свою жизнь, когда закончу биться». Ты должен смотреть на это как на будущий план жизни в 40 и 50 лет. И твоя жизнь, и твои планы не могут закончиться твоим последним боем, уходом в отставку.

Это мой совет следующему поколению: вы не можете просто смотреть на свой последний бой, когда снимаете перчатки. Вы должны заглянуть на 20 лет вперёд и начать планировать своё будущее сейчас. Будь то спортивные залы, частные тренировки, создание команды безопасности или работа промоутером. Я так увлечён этим, что чувствую себя так, будто у меня докторская степень по боевым искусствам. Любой, кто пробился в UFC, вероятно, имеет степень доктора философии по боевым искусствам. Я чувствую себя одним из лучших в своём классе, так что используй свою степень доктора философии по боевым искусствам и продолжай распространять её», — приводит слова Мелендеса издание MMAJunkie.