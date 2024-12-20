Бивол ответил на провокационный вопрос, гордится ли он, что представляет Россию

33-летний российский бывший чемпион мира по версиям WBA-Super (2019—2024) и IBO (2023—2024) Дмитрий Бивол, родившийся в Кыргызстане, ответил на провокационный вопрос, гордится ли он представлять Россию, учитывая политическую ситуацию.

«Знаешь, ты, возможно, должен не то чтобы гордиться, но точно должен не стыдиться того, откуда ты. Никто не может отменить этого. Примерно как сказать: «Это не моя мама, это не мой папа». Потому что ты родился здесь, живёшь здесь», — сказал Дмитрий Бивол в интервью Seconds Out.

Напомним, реванш Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок прошёл в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой Бетербиева раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.