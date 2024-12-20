Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол ответил на провокационный вопрос, гордится ли он, что представляет Россию

Бивол ответил на провокационный вопрос, гордится ли он, что представляет Россию
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний российский бывший чемпион мира по версиям WBA-Super (2019—2024) и IBO (2023—2024) Дмитрий Бивол, родившийся в Кыргызстане, ответил на провокационный вопрос, гордится ли он представлять Россию, учитывая политическую ситуацию.

«Знаешь, ты, возможно, должен не то чтобы гордиться, но точно должен не стыдиться того, откуда ты. Никто не может отменить этого. Примерно как сказать: «Это не моя мама, это не мой папа». Потому что ты родился здесь, живёшь здесь», — сказал Дмитрий Бивол в интервью Seconds Out.

Напомним, реванш Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок прошёл в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой Бетербиева раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
Материалы по теме
«Раз в год и палка стреляет». Объясняем, почему Бивол может нокаутировать Бетербиева
«Раз в год и палка стреляет». Объясняем, почему Бивол может нокаутировать Бетербиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android