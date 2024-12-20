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Владимир Кличко показал фото с Усиком перед боем Александра с Фьюри

Владимир Кличко показал фото с Усиком перед боем Александра с Фьюри
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с соотечественником Александром Усиком.

Фото: Из личного архива Владимира Кличко

Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский вечер, в главном событии которого Усик встретится с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Спортсмены сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. В первом бою, который проходил в мае этого года, победу одержал Александр. Украинец тогда победил раздельным решением судей.

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