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Бивол выбрал между Усиком и Фьюри перед их реваншем

Бивол выбрал между Усиком и Фьюри перед их реваншем
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Известный российский боксёр Дмитрий Бивол ответил на вопрос по поводу предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Они сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены поспорят за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Кто нравится больше — Усик или Фьюри? Если говорить о боксёрских навыках, то выберу Усика, ведь у него советская школа бокса. Я вижу, как он двигается, как он выбрасывает удары. Я очень хорошо это понимаю. Поэтому, что касается боксёрских навыков, я выбираю Усика, — сказал Бивол на канале Seconds Out в YouTube.

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Главные цифры реванша Усика и Фьюри:

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