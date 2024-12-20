Бивол выбрал между Усиком и Фьюри перед их реваншем

Известный российский боксёр Дмитрий Бивол ответил на вопрос по поводу предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Они сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены поспорят за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

«Кто нравится больше — Усик или Фьюри? Если говорить о боксёрских навыках, то выберу Усика, ведь у него советская школа бокса. Я вижу, как он двигается, как он выбрасывает удары. Я очень хорошо это понимаю. Поэтому, что касается боксёрских навыков, я выбираю Усика, — сказал Бивол на канале Seconds Out в YouTube.

Главные цифры реванша Усика и Фьюри: