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Дюбуа назвал преимущество Усика в бою с Фьюри

Дюбуа назвал преимущество Усика в бою с Фьюри
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Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа назвал преимущество украинского объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика (22-0, 14 KO) в поединке со звёздным британским атлетом Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Усик пользуется поддержкой своего народа и сражается за свою страну. И это его преимущество», — приводит слова Дюбуа The Guardian.

Напомним, Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Это будет их вторая встреча на ринге. В первом бою победу одержал украинский боксёр.

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