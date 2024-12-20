Дюбуа назвал преимущество Усика в бою с Фьюри

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа назвал преимущество украинского объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика (22-0, 14 KO) в поединке со звёздным британским атлетом Тайсоном Фьюри.

«Усик пользуется поддержкой своего народа и сражается за свою страну. И это его преимущество», — приводит слова Дюбуа The Guardian.

Напомним, Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Это будет их вторая встреча на ринге. В первом бою победу одержал украинский боксёр.