В судейском составе реванша Усик — Фьюри произведена неожиданная замена — источник

Авторитетный журналист и инсайдер Кит Айдек сообщил, что в бою-реванше между украинским объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком (22-0, 14 KO) и звёздным британским атлетом Тайсоном Фьюри произведена замена среди судей поединка.

«Стало известно, что Стив Вайсфелд из Нью-Джерси заменил Фернандо Барбосу из Майами в качестве судьи на реванше между Усиком и Фьюри. Барбоса заболел и не прилетел в Эр-Рияд. Вайсфелд отработает бой в составе с Патриком Морли из Чикаго и Херардо Мартинесом из Пуэрто-Рико. Судья в ринге — Роберто Рамирес из Пуэрто-Рико», — написал Айдек в социальной сети Х (ранее Twitter).