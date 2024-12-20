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В судейском составе реванша Усик — Фьюри произведена неожиданная замена — источник

В судейском составе реванша Усик — Фьюри произведена неожиданная замена — источник
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Авторитетный журналист и инсайдер Кит Айдек сообщил, что в бою-реванше между украинским объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком (22-0, 14 KO) и звёздным британским атлетом Тайсоном Фьюри произведена замена среди судей поединка.

«Стало известно, что Стив Вайсфелд из Нью-Джерси заменил Фернандо Барбосу из Майами в качестве судьи на реванше между Усиком и Фьюри. Барбоса заболел и не прилетел в Эр-Рияд. Вайсфелд отработает бой в составе с Патриком Морли из Чикаго и Херардо Мартинесом из Пуэрто-Рико. Судья в ринге — Роберто Рамирес из Пуэрто-Рико», — написал Айдек в социальной сети Х (ранее Twitter).

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