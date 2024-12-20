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Александр Емельяненко прошёл взвешивание перед первым за полтора года боем

Александр Емельяненко прошёл взвешивание перед первым за полтора года боем
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Врачи допустили российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко к поединку на турнире National Fighting League. В пятницу спортсмен прошёл процедуру допуска к бою, включая взвешивание и медицинскую комиссию.

Александр показал на весах 113,35 кг, его соперник — 107 кг. Имя соперника будет объявлено на пресс-конференции лиги в пятницу в 18.00 мск. Турнир состоится 21 декабря в Магасе.

А. Емельяненко взвесился перед первым за полтора года боем:

Напомним, в последнем бою Александр встречался с блогером Евгением Ершовым. Поединок проходил в мае 2023 года. Противостояние закончилось досрочной победой Емельяненко – победу он добыл болевым приёмом. В настоящий момент Александру 43 года.

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