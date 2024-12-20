Промоутер Ломаченко отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры украинца

Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, отреагировал на слухи, согласно которым его клиент может завершить карьеру.

«Несколько месяцев назад мы встречались с Василием. Также присутствовали его отец и менеджер Эгис Климас. Это было ещё тогда, когда Лома тренировался в Лос-Анджелесе. Он сказал, что хочет провести время с детьми, вернуться на Украину. Он должен позвонить мне уже после Нового года. Причём он свяжется со мной независимо от того, какое примет решение. Не знаю, какие у него планы. Не могу представить себя в его ситуации», — сказал Арум на канале Fight Hub TV в YouTube.

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