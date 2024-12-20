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Российский боксёр Туков высказался о возможной трилогии Усика и Фьюри

Российский боксёр Туков высказался о возможной трилогии Усика и Фьюри
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Известный российский боксёр Вадим Туков поделился мыслями о возможном третьем поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Напомним, в ночь с 21 на 22 октября они проведут реванш. В первом поединке, который проходил весной этого года, победу одержал украинский спортсмен.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Не вижу откровенного фаворита. Но при прочих равных всем будет интересно посмотреть на третий бой. Поэтому в дело может вмешаться бизнес», — сказал Вадим Туков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В общей сложности на счету Усика 22 победы в 22 боях. В активе Фьюри 34 победы, одно поражение и одна ничья.

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