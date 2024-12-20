Российский боксёр Туков высказался о возможной трилогии Усика и Фьюри

Известный российский боксёр Вадим Туков поделился мыслями о возможном третьем поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Напомним, в ночь с 21 на 22 октября они проведут реванш. В первом поединке, который проходил весной этого года, победу одержал украинский спортсмен.

«Не вижу откровенного фаворита. Но при прочих равных всем будет интересно посмотреть на третий бой. Поэтому в дело может вмешаться бизнес», — сказал Вадим Туков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В общей сложности на счету Усика 22 победы в 22 боях. В активе Фьюри 34 победы, одно поражение и одна ничья.

Главные цифры реванша Усика и Фьюри: