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Глава WBC представил специальную версию титула для реванша Усик — Фьюри

Глава WBC представил специальную версию титула для реванша Усик — Фьюри
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Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман представил специальный титул, который получит победитель реванша между украинским объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком (22-0, 14 KO) и звёздным британским атлетом Тайсоном Фьюри.

Фото: Кадр из интервью

Сулейман заявил, что специальный титул приурочен к 50-летию со дня проведения одного из самых культовых поединков в истории тяжёлого веса — «Грохот в джунглях». Поединок прошёл в октябре 1974 года, и Мухаммед Али отобрал пояса WBA и WBC у Джорджа Формана.

Напомним, Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Это будет их вторая встреча на ринге. В первом бою победу одержал украинский боксёр.

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