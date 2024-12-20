Турки Аль аш-Шейх предсказал победителя в реванше Усика и Фьюри

Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился мыслями о предстоящем поединке между Александром Усиком (Украина) и Тайсоном Фьюри (Великобритания). Он состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

«Я бы хотел, чтобы победил Тайсон, однако, как мне кажется, победа будет за Усиком. Хотя надеюсь, что Тайсон сделает это. Мы хотим увидеть третий поединок», – сказал Аль аш-Шейх на канале The Stomping Ground в YouTube.

Стильное промо к реваншу Усика и Фьюри: