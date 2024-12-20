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Турки Аль аш-Шейх предсказал победителя в реванше Усика и Фьюри

Турки Аль аш-Шейх предсказал победителя в реванше Усика и Фьюри
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Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился мыслями о предстоящем поединке между Александром Усиком (Украина) и Тайсоном Фьюри (Великобритания). Он состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Я бы хотел, чтобы победил Тайсон, однако, как мне кажется, победа будет за Усиком. Хотя надеюсь, что Тайсон сделает это. Мы хотим увидеть третий поединок», – сказал Аль аш-Шейх на канале The Stomping Ground в YouTube.

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Стильное промо к реваншу Усика и Фьюри:

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