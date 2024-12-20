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А. Емельяненко: Дацик неинтересен, дал бы по наглой морде Харитонову

А. Емельяненко: Дацик неинтересен, дал бы по наглой морде Харитонову
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43-летний российский боец смешанных единоборств, выступающий также в поп-ММА и профессиональном боксе, Александр Емельяненко высказался по поводу боксёра Вячеслава Дацика и бронзового призёра Гран-при Pride Fighting Championships Сергея Харитонова.

«Я посмотрел его последние бои, думал его лупануть. Были даже организации, которые заинтересовались в нашем бою. Но после последних поединков он упал в глазах промоутеров. В моих он никогда и не поднимался. Он никому не интересен. Мне без разницы, я с ним подерусь. Вот знаете, с кем бы я подрался? Дал бы по рыжей наглой морде Сергею Харитонову. Куда он слился?» — приводит слова Емельяненко издание Metaratings.

Ранее врачи допустили Емельяненко к поединку на турнире National Fighting League.

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