Александр Емельяненко ответил, хочет ли видеть брата Фёдора на своём бое

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко пригласил брата Фёдора посетить предстоящий турнир National Fighting League. Александр проведёт поединок в рамках этого спортивного мероприятия. Ранее врачи уже допустили его к бою. Александр прошёл взвешивание. Его соперник будет назван несколько позже сегодня, 20 декабря. Турнир состоится 21 декабря в Магасе.

«Фёдор Емельяненко, приглашаю тебя на турнир NFL. Приходи посмотреть, как будет драться твой брат. Хотел бы увидеть его на турнире? Конечно, это же мой брат. Не понимаю этих вопросов. Вы многого в наших взаимоотношениях не знаете. Всё, что вам известно, это поверхность. Никому не понятно, что там на самом деле происходит. Разберёмся. Если бы он принял это приглашение, то, значит, беседа уже инициирована. Значит, меня он услышал, приехал поддержать. Если он не захочет, я не буду же настаивать на разговоре», — приводит слова Александра MMA.Metaratings.ru.

А. Емельяненко взвесился перед первым за полтора года боем: