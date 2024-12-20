Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вадим Туков дал прогноз на предстоящий реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри

Вадим Туков дал прогноз на предстоящий реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр Вадим Туков поделился своим прогнозом на предстоящий реванш между украинским объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком (22-0, 14 KO) и звёздным британским атлетом Тайсоном Фьюри.

«Считаю, что бой будет близким. В сторону Фьюри говорит его нестандартность, могут помочь габариты. Но мы не знаем, какие в себе секреты таит Усик. Практически уверен, что поединок пройдёт все 12 раундов», — сказал Вадим Туков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Это будет их вторая встреча на ринге. В первом бою победу одержал украинский боксёр.

Материалы по теме
Взвешивание Усик — Фьюри 2: Цыганский король снова потяжелеет ради важного реванша. LIVE
Live
Взвешивание Усик — Фьюри 2: Цыганский король снова потяжелеет ради важного реванша. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android