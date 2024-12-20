Вадим Туков дал прогноз на предстоящий реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри

Российский боксёр Вадим Туков поделился своим прогнозом на предстоящий реванш между украинским объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком (22-0, 14 KO) и звёздным британским атлетом Тайсоном Фьюри.

«Считаю, что бой будет близким. В сторону Фьюри говорит его нестандартность, могут помочь габариты. Но мы не знаем, какие в себе секреты таит Усик. Практически уверен, что поединок пройдёт все 12 раундов», — сказал Вадим Туков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Это будет их вторая встреча на ринге. В первом бою победу одержал украинский боксёр.