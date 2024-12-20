А. Емельяненко — о бое со Шлеменко: он будет свои зубы через задницу выплёвывать

43-летний российский боец смешанных единоборств, выступающий также в поп-ММА и профессиональном боксе, Александр Емельяненко резко высказался в адрес своего соотечественника и бывшего обладателя чемпионского пояса Bellator Александр Шлеменко.

«Где-то Шлеменко даже подраться со мной хотел. Я говорю: «С удовольствием, Александр. Выходи». Актуально ли это сейчас? Договаривайтесь с ним. Я себе не выбираю соперников. Но Александра Емельяненко он не победит. Шлеменко будет свои зубы через задницу выплёвывать», — приводит слова Емельяненко издание Metaratings.

Ранее брат Фёдора Емельяненко в своеобразной манере порассуждал о Вячеславе Дацике и Сергее Харитонове.