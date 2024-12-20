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Нганну предсказал победителя боя-реванша Александр Усик — Тайсон Фьюри

Нганну предсказал победителя боя-реванша Александр Усик — Тайсон Фьюри
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Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем поединке между Александром Усиком (Украина) и Тайсоном Фьюри (Великобритания). Он пройдёт в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

«Мне кажется, победа будет за Фьюри. Но это не значит, что я не воспринимаю всерьёз Усика. Я действительно его уважаю как боксёра. Особенно если принимать во внимание, что он сделал в первом бою с Фьюри. Я тогда считал, что победит Тайсон. Признаю, что ошибся в прогнозе. Но всё равно выберу Тайсона», — сказал Нганну на канале в YouTube.

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