Майк Тайсон назвал условие, при котором Фьюри победил бы Усика в первом бою

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон поделился мнением о реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Он состоится в ночь с 21 на 22 декабря мск. В первом бою победу добыл Усик. Майк считает, что взять верх в первом противостоянии мог Фьюри, если бы более серьёзно подошёл к нему в первых раундах.

«Тайсон Фьюри мог бы выиграть первый бой, если бы не играл вначале. Сможет ли Тайсон выиграть в реванше? Я просто хочу, чтобы он был достаточно серьёзен», — сказал Майк на канале Fox Sports Radio в YouTube.

Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Усиком: