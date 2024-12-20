Логан Пол опроверг завершение своей реслинг-карьеры в WWE

29-летний американский блогер, актёр, боксёр и рестлер федерации World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол появился во время пресс-конференции WWE и Netflix и заявил, что не завершает свою карьеру, а, наоборот, стремится к чемпионству и собирается появиться на дебютном шоу Raw на сервисе Netflix 6 января.

«Все, кто сейчас смотрит на меня здесь или у себя дома, послушайте! Если у вас есть что-то, чего я хочу, то я приду и возьму это и не буду спрашивать разрешения, просто возьму это у вас. И знаю, что некоторые из вас в толпе, некоторые из вас дома говорят: «О! Логан Пол — мерзкий человек!»

Логан Пол на пресс-конференции WWE и Netflix Фото: wwe.com

Что ж, я вижу по вашим лицам, что прямо сейчас вы выглядите трусами, вы жалки, Логан Пол — плохой человек, да, я хулиган, и WWE — моя игровая площадка, так что послушайте, я здесь не для того, чтобы радовать и веселить вас! Я здесь для того, чтобы руководить и добиваться своих целей, ваше одобрение для меня не имеет значения.

Любишь ты меня или ненавидишь — мне всё равно, потому что вы всё ещё смотрите это и будете продолжать смотреть на меня, потому что вы зрители, а я звезда, и обещаю всем, кто сейчас находится в толпе, всем, кто смотрит дома, что вы смотрите на будущего чемпиона мира WWE, и его зовут Логан Пол», — обратился к вселенной WWE Логан на пресс-конференции.