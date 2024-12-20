Суд вынес приговор экс-бойцу ММА Владимиру Ивашкина за избиение автомобилиста

Бывший боец смешанных единоборств (ММА), а ныне депутат Владимир Ивашкин получил наказание в виде 160 часов обязательных работ за нанесение побоев мужчине из-за конфликта на дороге. Об этом информирует пресс-служба Прокуратуры Красноярского края.

Инцидент произошёл в Красноярске в августе этого года. Ивашкин и другой водитель не «поделили» дорогу, в результате чего между ними возник конфликт. Во время словесной перепалки депутат несколько раз ударил оппонента по голове, после чего покинул место преступления.

Пострадавшему диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти и глазницы, а также множество синяков и кровоподтёков.

Также в Прокуратуре Красноярского края сообщили, что Ивашкин будет вынужден выплатить пострадавшему 120 тысяч рублей за моральный вред и 40 тысяч рублей в качестве расходов на лечение.

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