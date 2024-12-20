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Джон Джонс снялся в боевике

Джон Джонс снялся в боевике
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Чемпион UFC в тяжёлом весе 37-летний американец Джон Джонс снялся в боевике и на своей странице в социальной сети выложил видеофрагменты со съёмок этого фильма, где он играет военного.

«Лейтенант Боунс к вашим услугам», — написал Джонс под постом с опубликованным видео.

Напомним, Джонс свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем и успешно защитил свой чемпионский пояс.

Ходит много слухов о возможном поединке Джонса против действующего обладателя титула временного чемпиона в тяжёлом весе Тома Аспиналла в 2025 году, но сам Джонс особого интереса на просторах интернета к этому бою пока не проявляет.

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