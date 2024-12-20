Колби Ковингтон выразил желание провести бой с Гилбертом Бёрнсом

Бывший обладатель временного титула чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон выразил желание провести бой против экс-претендента на титул UFC Гилберта Бёрнса.

«Я бы хотел наказать Бёрнса как следует за то, как он поступил с Чейлом Сонненом. Изобью его настолько сильно, что он больше никогда не прилетит в Америку», — написал Ковингтон на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, что ранее Бёрнс выложил у себя в социальных сетях пост, где написал телефонный номер известного ветерана ММА, Чейла Соннена, который является тренером Ковингтона.

Напомним, последний бой Ковингтона состоялся на турнире UFC on ESPN 63, который проходил 14 декабря в Тампе (США). Там он потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от Хоакина Бакли из-за сильного рассечения над глазом, которое не позволило ему продолжить бой. По советам врачей, рефери принял решение остановить поединок.