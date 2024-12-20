Официальная церемония взвешивания Усика и Фьюри начнётся в 21:30 мск

Завтра, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок между обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и бывшим чемпионом мира в этом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри. Сегодня, 20 декабря, пройдёт официальная церемония взвешивания спортсменов. Она начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт её онлайн-трансляцию.

В общей сложности Усик за время профессиональной карьеры принял участие в 22 поединках, в которых одержал 22 победы (14 из них – нокаутом). Фьюри выступил в 36 боях, в которых одержал 34 победы (24 досрочно) при одном поражении и одной ничьей.