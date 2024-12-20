Гилберт Бёрнс ответил на вызов Колби Ковингтона

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс ответил на вызов бывшего обладателя временного титула UFC в этой весовой категории Колби Ковингтона.

«Майами, апрель! Тебе просто нужно подписать контракт! Я знаю, что ты любишь только болтать попусту!» — написал Бёрнс в социальных сетях.

Напомним, ранее Ковингтон заявил о желании провести бой против Бёрнса, чтобы поквитаться с ним за своего тренера, известного ветерана ММА Чейла Соннена, телефонный номер которого опубликовал Бёрнс на своей странице в социальной сети.

Последний бой Ковингтона состоялся 14 декабря в Тампе (США) на турнире UFC on ESPN 63, где он потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от Хоакина Бакли.