Объявлен соперник Александра Емельяненко на бой 21 декабря в Магасе

21 декабря в Магасе состоится турнир по смешанным единоборствам от лиги National Fighting League (NFL), где главным событием шоу станет бой скандально известного российского тяжеловеса Александра Емельяненко против его соотечественника, тяжеловеса ММА Алексея Гончарова.

«Я знаю своего соперника и знал о том, что это будет именно он. Фамилия Гончаров говорит сама за себя, у меня есть определённая история с персонажем с такой же фамилией. Будем бить», — приводит слова Емельяненко пресс-служба лиги NFL.

Гончаров также отметил готовность к этому бою, уверяя в своей победе:

«Я и есть соперник Александра. Я и был им. Я заряжен и готов его победить, сомнений нет», — сказал Гончаров в своём интервью пресс-службе NFL.