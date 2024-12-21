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Тайсон Фьюри: статистика боёв, рекорд, сколько побед, поражений

Тайсон Фьюри: статистика боёв, рекорд, сколько побед, поражений
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21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

Рост: 206 см
Размах рук: 216 см
Весовая категория: супертяжёлая
Рекорд: 34-1-1, 24 КО
Место в рейтинге: WBC — 1, WBA — 2, WBO — 1.

В России не будет официальной трансляции турнира на телевидении и в онлайн-кинотеатрах. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка, а видеотрансляция будет доступна в сервисе DAZN и на телеканале ESPN+.

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