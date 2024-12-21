Тайсон Фьюри: статистика боёв, рекорд, сколько побед, поражений

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Тайсоном Фьюри.
Рост: 206 см
Размах рук: 216 см
Весовая категория: супертяжёлая
Рекорд: 34-1-1, 24 КО
Место в рейтинге: WBC — 1, WBA — 2, WBO — 1.
В России не будет официальной трансляции турнира на телевидении и в онлайн-кинотеатрах. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка, а видеотрансляция будет доступна в сервисе DAZN и на телеканале ESPN+.