Бывший чемпион мира в легчайшем весе умер в возрасте 59 лет

Бывший чемпион мира в легчайшем весе француз Тьерри Жакоб умер от рака лёгких в 59-летнем возрасте. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Жакоб завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в феврале 1992 года в родной Франции, одолев единогласным решением судей мексиканца Даниэля Сарагосу. А спустя всего три месяца он полетел в США, где провёл свою первую защиту пояса в дебютном поединке на территории Мекки бокса и проиграл уже во втором раунде американцу Трейси Паттерсону.

Завершил свою карьеру Жакоб в далёком 1994 году в возрасте 29 лет с рекордом в 39 побед (26 нокаутом) при всего шести поражениях.