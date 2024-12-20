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«Усик может навредить боксу». Генри Сехудо поделился прогнозом на реванш Усика с Фьюри

«Усик может навредить боксу». Генри Сехудо поделился прогнозом на реванш Усика с Фьюри
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сделал свой прогноз на предстоящий реванш между действующим обладателем титулов WBC, WBA Super и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и британским экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри.

«Если Усик победит, мне неприятно это говорить, но это немного навредит боксу… Он не такой яркий и харизматичный, как парень вроде Тайсона Фьюри, который будет больше продвигать этот вид спорта.

Если делать прогноз, то я склоняюсь к победе Усика, но могу предположить, что это будет спорное решение в любую сторону, и мы будем ждать трилогию», — приводит слова Сехудо Вloodyelbow.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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