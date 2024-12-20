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Сергей Богачук и Ишмаэль Дэвис сделали вес

Сергей Богачук и Ишмаэль Дэвис сделали вес
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Сегодня, 20 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась официальная процедура взвешивания перед завтрашним вечером бокса, где в соглавном событии шоу украинский экс-обладатель временного титула WBC в первом среднем весе Сергей Богачук проведёт бой против британца Ишмаэля Дэвиса.

Оба боксёра успешно уложились в лимит допустимого веса, показав на весах следующие результаты:

Ишмаэль Дэвис — 69,39 кг;
Сергей Богачук — 69,39 кг.

Ишмаэль Дэвис

Ишмаэль Дэвис

Фото: Скриншот трансляции DAZN

Сергей Богачук

Сергей Богачук

Фото: Скриншот трансляции DAZN

Напомним, главным событием этого боксёрского вечера станет бой чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика против экс-чемпиона мира в этом весе британца Тайсона Фьюри.

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