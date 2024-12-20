Александр Усик и Тайсон Фьюри прошли взвешивание

Сегодня, 20 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников завтрашнего вечера профессионального бокса, который возглавит бой чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлой весовой категории Александра Усика против бывшего чемпиона мира в этом дивизионе Тайсона Фьюри.

Стоит отметить, что Фьюри зафиксировал свой вес, не снимая с себя кожаную куртку.

Тайсон Фьюри Фото: Скриншот трансляции DAZN

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:

Александр Усик — 127,45 кг;

Тайсон Фьюри — 102,51 кг.

Александр Усик Фото: Скриншот трансляции DAZN

Напомним, первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Усик. В контракте реванша прописан пункт о незамедлительном проведении третьего боя между ними, в случае если победу во втором бою одержит Фьюри.