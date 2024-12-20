Тайсон Фьюри и Александр Усик провели финальную дуэль взглядов перед реваншем

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и бывший чемпион мира в этом дивизионе британец Тайсон Фьюри провели финальную дуэль взглядов перед завтрашним реваншем.

Дуэль взглядов Усика и Фьюри Фото: Скриншот трансляции DAZN

Напомним, второй поединок Усика и Фьюри станет главным событием грандиозного вечера профессионального бокса, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первый поединок между этими боксёрами состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Усик, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу всех четырёх основных титулов чемпиона мира.