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Тайсон Фьюри и Александр Усик провели финальную дуэль взглядов перед реваншем

Тайсон Фьюри и Александр Усик провели финальную дуэль взглядов перед реваншем
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Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и бывший чемпион мира в этом дивизионе британец Тайсон Фьюри провели финальную дуэль взглядов перед завтрашним реваншем.

Дуэль взглядов Усика и Фьюри

Дуэль взглядов Усика и Фьюри

Фото: Скриншот трансляции DAZN

Напомним, второй поединок Усика и Фьюри станет главным событием грандиозного вечера профессионального бокса, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первый поединок между этими боксёрами состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Усик, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу всех четырёх основных титулов чемпиона мира.

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