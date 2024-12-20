Тайсон Фьюри: мой сын просил разбить лицо Усику

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, что его сын просил, чтобы он разбил лицо действующему обладателю титулов WBC, WBA Super и WBO украинцу Александру Усику в их реванше.

«Мой Адонис — это мой младший сын — хотел, чтобы я разбил лицо этому парню. Ему всего пять лет, а он хочет, чтобы я его сильно разбил в реванше», — приводит слова Фьюри Мirror.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Их первое противостояние прошло в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Усик, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх ведущих титулов (WBC, WBA, IBF и WBO). Но в сентябре 2024 года Усик был официально лишён титула IBF из-за того, что отказался проводить обязательную защиту пояса против Даниэля Дюбуа.