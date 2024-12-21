Бабанин: если Фьюри попадёт и увидит, что может добить, то пойдёт за финишем

Российский боксёр-профессионал Максим Бабанин, выступающий в тяжёлой весовой категории и побеждавший во времена выступления в любителях претендента на звание чемпиона мира британца Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя Фьюри за пять чемпионских поясов с украинцем Александром Усиком.

«Нужно понимать, что это супертяжёлый вес. А у него очень сильный удар. Вспоминая первый бой, были моменты, в которых Усик реально «плыл». Один был точно. Если в этот раз Тайсон попадёт и увидит, что может добить, он пойдёт за этим вариантом, за финишем. Чтобы поставить точку. Или всё-таки выйти на трилогию. Я думаю, что Фьюри просто не упустит этого момента», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок между Фьюри и Усиком пройдёт в ночь с 21 на 22 декабря мск в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию этого боя.

Видео: Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Усиком