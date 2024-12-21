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Прямая трансляция боя Александр Усик — Тайсон Фьюри 2 будет доступна на «Чемпионате»

Прямая трансляция боя Александр Усик — Тайсон Фьюри 2 будет доступна на «Чемпионате»
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21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет долгожданный реванш между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Александром Усиком (22-0, 14 KO) и звёздным британским боксёром Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO). Поединок начнётся в ночь с 21 на 22 декабря, и его старт запланирован не ранее 1:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой в подробностях будет его освещать.

Первый поединок между Усиком и Фьюри состоялся 18 мая. Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей (113-115, 114-113, 115-112). Для Тайсона это поражение стало первым на профессиональном ринге.

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