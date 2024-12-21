Владимир Кличко: надеюсь, Усик сохранит меня на пенсии

Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко высказался насчёт предстоящего выступления своего соотечественника и бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Александра Усика в реванше с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Тяжело делать прогнозы. Я просто надеюсь, Александр Усик сохранит меня на пенсии. Это первое. Он собирается повторить то, что он сделал в первом бою с Фьюри. Но мы не знаем, как успех первого боя повлиял на Александра Усика. Обычно он справлялся с успехом очень хорошо. Александр просто непредсказуем. Ты думаешь, он этого не сделает, но он это делает с помощью техники и куража», — сказал Кличко в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.