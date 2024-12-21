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Максим Бабанин: Александр Усик не любит прессинга. И когда его жёстко бьют

Максим Бабанин: Александр Усик не любит прессинга. И когда его жёстко бьют
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Российский боксёр-профессионал Максим Бабанин, выступающий в тяжёлой весовой категории и побеждавший во времена выступления в любителях претендента на звание чемпиона мира британца Тайсона Фьюри, рассказал об уязвимостях соперника Фьюри в титульном бою за пять чемпионских поясов украинца Александра Усика.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Усик не любит прессинга. И когда его жёстко бьют. Особенно по животу. Это его уязвимое место. Если его напрягать, прессинговать и ещё бить сильно, это ему вообще не нравится. Нужно, чтобы он не игрался, не показывал языки. Думаю, что, если Тайсон отнесётся к бою серьёзно, он всё это сделает», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок между Фьюри и Усиком пройдёт в ночь с 21 на 22 декабря мск в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого боя.

Видео: Главные цифры реванша Усика и Фьюри

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