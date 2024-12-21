Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 1:30 мск

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет долгожданный реванш между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Александром Усиком (22-0, 14 KO) и звёздным британским боксёром Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO).

Поединок начнётся не ранее 1:30 мск. В России не будет официальной трансляции турнира на телевидении и в онлайн-кинотеатрах. Однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя, в которой в подробностях будет освещать его.

Первая встреча между Усиком и Фьюри состоялась 18 мая. Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей (113-115, 114-113, 115-112). Для Тайсона это поражение стало первым на профессиональном ринге.