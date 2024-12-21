Россиянин, побеждавший Фьюри, назвал главную слабость Тайсона

Российский боксёр-профессионал Максим Бабанин, выступающий в тяжёлой весовой категории и побеждавший во времена выступления в любителях претендента на звание чемпиона мира британца Тайсона Фьюри, назвал его слабые стороны перед титульным боем за пять чемпионских поясов с украинцем Александром Усиком.

«Думаю, у всех есть проблемы, слабые стороны. Они не являются исключениями. Когда я работал с Фьюри, замечал слабость живота. Он у всех – слабая сторона. Какой бы ты ни был накачанный, на длинной дистанции работает накопительный эффект. Работа по корпусу – это накопительный эффект. Все говорят, что судьи не считают такие удары. Я всегда это знал, когда бил. Но я это делал, чтобы соперник быстрее устал. Ты это делаешь для себя. Чтобы потом развить свой успех. А потом оппонент опускает ручки – ты переходишь на голову. За три раунда ты сделать этого не успеваешь. А вот на длинной дистанции…

А ещё Усик знает, что Фьюри может заняться клоунством. Именно этот момент нужно ловить. Считаю, что это одна из слабых сторон Тайсона. Это всегда часть шоу. Но на этом Фьюри вполне можно поймать», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок между Фьюри и Усиком пройдёт в ночь с 21 на 22 декабря мск в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого боя.

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