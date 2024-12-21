Максим Бабанин дал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри

Российский боксёр-профессионал Максим Бабанин дал прогноз на предстоящий реванш между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 22 декабря в Эр-Рияде.

«Победа Тайсона Фьюри решением судей. А вот каким… Думаю, что всё-таки раздельным. Такие поединки редко завершаются единогласно. Конечно, это зависит от судей», — сказал Максим Бабанин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Первый поединок между Усиком и Фьюри состоялся 18 мая. Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей (113-115, 114-113, 115-112). Для Тайсона это поражение стало первым на профессиональном ринге.