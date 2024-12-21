Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Максим Бабанин дал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри

Максим Бабанин дал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр-профессионал Максим Бабанин дал прогноз на предстоящий реванш между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 22 декабря в Эр-Рияде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 02:05 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Победа Тайсона Фьюри решением судей. А вот каким… Думаю, что всё-таки раздельным. Такие поединки редко завершаются единогласно. Конечно, это зависит от судей», — сказал Максим Бабанин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Первый поединок между Усиком и Фьюри состоялся 18 мая. Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей (113-115, 114-113, 115-112). Для Тайсона это поражение стало первым на профессиональном ринге.

Материалы по теме
Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: борода спасёт Цыганского короля от нокаута? LIVE
Live
Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: борода спасёт Цыганского короля от нокаута? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android