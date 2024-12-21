Бабанин: Дюбуа пробил Усика. Это был нокаут

Российский боксёр-профессионал Максим Бабанин считает, что действующий обладатель титула IBF британец Даниэль Дюбуа на самом деле смог нокаутировать бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе украинца Александра Усика в очном поединке, который состоялся 27 августа 2023 года.

«Не почти. Это был нокаут. Дюбуа – мощный парень. Он пробил Усика, пусть и на грани паха», — сказал Максим Бабанин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой между Дюбуа и Усиком завершился победой украинского атлета нокаутом в девятом раунде. Для Даниэля это поражение стало вторым в профессиональной карьере.