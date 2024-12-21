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Бабанин: Дюбуа пробил Усика. Это был нокаут

Бабанин: Дюбуа пробил Усика. Это был нокаут
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Российский боксёр-профессионал Максим Бабанин считает, что действующий обладатель титула IBF британец Даниэль Дюбуа на самом деле смог нокаутировать бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе украинца Александра Усика в очном поединке, который состоялся 27 августа 2023 года.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Александр Усик (W) - Даниэль Дюбуа
27 августа 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
TKO
Даниэль Дюбуа

«Не почти. Это был нокаут. Дюбуа – мощный парень. Он пробил Усика, пусть и на грани паха», — сказал Максим Бабанин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой между Дюбуа и Усиком завершился победой украинского атлета нокаутом в девятом раунде. Для Даниэля это поражение стало вторым в профессиональной карьере.

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