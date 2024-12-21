Бабанин: Фьюри будет контролировать весь поединок с Усиком

Российский боксёр-профессионал Максим Бабанин рассказал, какой тактики должен придерживаться бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри для победы в реванше с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«Тактика на бой есть. Но как это будет выглядеть? Если говорить о мотивации Фьюри, он должен контролировать весь поединок. Возможно, возьмёт первые два раунда на разведку. Но потом всё остальное будет контролировать», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Первый поединок между Усиком и Фьюри состоялся 18 мая. Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей (113-115, 114-113, 115-112). Для Тайсона это поражение стало первым на профессиональном ринге.