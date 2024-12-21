Пол Хьюз: затащу Усмана Нурмагомедова в ад, 100%. Уверен, что могу нокаутировать его

Претендент на титул чемпиона Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз не сомневается в том, что победит в поединке с действующим обладателем титула Bellator в весе до 70 кг россиянином Усманом Нурмагомедовым.

«Если придётся, я затащу этого человека в ад, 100%. Я абсолютно уверен, что смогу нокаутировать его, так как был очень, очень, очень близок к этому в бою с Эй Джеем Макки. Вижу хорошие шансы и точно знаю, что могу вырубить Усмана, но могу и устроить ему пятираундовый ад, затащить туда, где он ещё не бывал», — приводит слова Хьюза портал MMAJunkie.

Напомним, бой между Усманом и Полом состоится 25 января 2025 года на турнире Bellator Champions Series: Road to Dubai.