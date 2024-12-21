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Ислам Махачев превзошёл Тома Аспиналла по силе удара, измерив его на силометре

Ислам Махачев превзошёл Тома Аспиналла по силе удара, измерив его на силометре
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев превзошёл по силе удара временного чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанина Тома Аспиналла.

Россиянин воспользовался несколькими попытками и в конечном итоге показал результат в 106 322 единицы на тренажёре PowerKube, который учитывает при анализе скорость и точность.

Том Аспиналл на том же тренажёре нанёс удар, который равен 44 946 единицам, что соответствует примерно 440 кг.

Рекорд по силе удара на этом тренажёре принадлежит Фрэнсису Нганну, который установил его в ноябре 2017 года. Камерунец нанёс удар с силой в 129 161 единиц (что соответствует 1 300 кг. — Прим. «Чемпионата»).

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