На реванше Усика и Фьюри не будет аншлага. Сотни билетов ещё в продаже

На реванше между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри не будет аншлага.

На момент написания новости свободными на арене остаются 510 мест. Самый дешёвый билет стоит 22 700 руб., а самый дорогой — 2 944 000 рублей.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится завтра, 22 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнётся не ранее 1:30 по московскому времени.

Первый поединок между Усиком и Фьюри состоялся 18 мая. Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей (113-115, 114-113, 115-112). Для Тайсона это поражение стало первым на профессиональном ринге.