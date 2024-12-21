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Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш: кто победит, опрос пользователей «Чемпионата»

Кто победит в реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри?
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21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет долгожданный реванш между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Александром Усиком (22-0, 14 KO) и звёздным британским боксёром Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO).

В связи с этим событием «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: Кто одержит победу во втором поединке между Усиком и Фьюри?

Напомним, бой начнётся не раньше 1:30 по московскому времени 22 декабря. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой в подробностях будет его освещать.

Первая встреча между Усиком и Фьюри состоялась 18 мая. Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей (113-115, 114-113, 115-112). Для Тайсона это поражение стало первым на профессиональном ринге.

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