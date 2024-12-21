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О'Мэлли: в 2025 году удалю все социальные сети. Мне нужна детоксикация от телефона

О'Мэлли: в 2025 году удалю все социальные сети. Мне нужна детоксикация от телефона
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли заявил, что в следующем году удалит все социальные сети с телефона.

«В 2025 году удалю все социальные сети с телефона. Моя команда будет вести [за меня] социальные сети, мне нужна детоксикация от телефона. Сфокусируюсь на том, чтобы раскрыть свой потенциал как бойца и отца», — написал О'Мэлли на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе, американский боец разделил октагон с топовым грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Бой завершился победой Мераба единогласным решением судей.

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