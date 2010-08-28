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Лукас Маттисс нокаутировал Рожелио Кастанеду

Лукас Маттисс нокаутировал Рожелио Кастанеду
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Небитый аргентинский боксёр Лукас Маттисс (27-0-0, 25 КО) провёл успешную защиту титула временного чемпиона WBO Latino в первом полусреднем весе в поединке с мексиканцем Рожелио Кастанедой-младшим (26-16-3, 8 КО). Бой был рассчитан на 12 раундов, однако Маттисс нокаутировал своего соперника уже в первом. Встреча этих боксёров состоялась 27 августа в Санта-Фе (Аргентина).

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