Лукас Маттисс нокаутировал Рожелио Кастанеду

Небитый аргентинский боксёр Лукас Маттисс (27-0-0, 25 КО) провёл успешную защиту титула временного чемпиона WBO Latino в первом полусреднем весе в поединке с мексиканцем Рожелио Кастанедой-младшим (26-16-3, 8 КО). Бой был рассчитан на 12 раундов, однако Маттисс нокаутировал своего соперника уже в первом. Встреча этих боксёров состоялась 27 августа в Санта-Фе (Аргентина).