Кормье объяснил, как Макгрегору реабилитировать свою репутацию после скандала с насилием

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Даниэль Кормье объяснил, как известному ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору реабилитировать свою репутацию после того, как его признали виновным в изнасиловании.

«Думаю, Макгрегор будет драться в октагоне. Он должен это сделать. Конору Макгрегору нужно смыть с себя всю грязь из-за всего, что случилось вне октагона. Его дом — клетка, в какой-то момент ему придётся вернуться туда», — приводит слова Кормье портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем бою, который состоялся летом 2021 года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, ирландский атлет разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье. Встреча завершилась победой Бриллианта техническим нокаутом в первом раунде.