Команда Усика обвинила Тайсона Фьюри в нарушении одного из строгих правил накануне реванша

Александр Красюк, являющийся промоутером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе украинца Александра Усика, заявил, что соперник его подопечного бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри грубо нарушает правила накануне их реванша.

«Правило о бороде грубо нарушается. Регламент WBC чётко гласит: «Боксёр может иметь подстриженную бороду, если толщина волоса не смягчает и не влияет на силу или траекторию ударов, а также не вызывает порезов или ссадин у соперника». Таким образом, борода Тайсона должна быть подстрижена. Мы будем настаивать на этом», — приводит слова Красюка портал The Sun.

Напомним, бой начнётся не раньше 1:30 по московскому времени 22 декабря. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой в подробностях будет его освещать.